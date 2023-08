Kui mustad augud universumi sügavuses kokku põrkavad, vabaneb sest põrkest energia gravitatsioonilainete kujul. Neid laineid võib ette kujutada läbimas ruumi-aja, nagu veekogu pinnal langev kivike tekitab laineid.

Tegelikult ennustab Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria, et gravitatsioon tuleneb massi tekitatud aegruumi kõverdumisest, et gravitatsioonilained peaksid endast järele jätma äärmiselt peene struktuuriga muutuse aegruumis. Teisisõnu – universumil on mälu.

Sellise «gravitatsiooniline mälu» efekt on nii nõrk, et seda võiks pidada peaaegu homöopaatiliseks. Kuid viimastel aastatel on mõned optimistlikud astrofüüsikud võtnud endale väljakutse proovida selle olemasolu tõestada.