Imepärane 500 miljoni aasta vanune rõnguss on ainuke maailmas!

SEM-EDS graafik, mis näitab Fe, Mn ja Si kogumeid terataolistes struktuurides, toetades hüpoteesi, et proov on fossiil, mitte mineraalide kogum Foto: LaVine jt

«Rõngussid on Põhja-Ameerika Kambriumis väga haruldased ja seni teadsime ainult ühest Spence'i kildast pärit isendist,» ütles Saksamaal Karlsruhes asuva riikliku loodusloomuuseumi paleontoloog Julian Kimmig. «Eriti huvitav on uue Shaihuludia shurikeni rõngussi puhul see, et sellel on väga muljetavaldavad harjased, mistõttu on see liik Kambriumi rõngusside seas ainulaadne.»

«Eriti huvitab ka, kuidas fossiili säilitatud on, sest suurem osa pehmetest kudedest on säilinud raudoksiidi «tilgana», mis viitab sellele, et loom suri ja lagunes mõnda aega enne kivistumist,» jätkas ta. «Kuid antud uuringus kasutatud analüütiliste meetodite läbi näitame, et isegi piiratud säilivuse korral saab fossiile tuvastada.»

Kogu maailmas leidub umbes 21 000 erinevat rõngussi (või segmenteeritud ussi) liiki maal ja vees.

Kui S. shurikeni veel elas, domineerisid mereelus paljud tulnukate sarnased trilobiidid, käsijalgsed, molluskid ja lülijalgsete varased vormid. Kuid mõnesaja miljoni aastaga on palju muutunud.