FÜÜSIK SELGITAB ⟩ Mida peaks teadma vikerkaare kohta ja kust seda otsida?

Üldjuhul aga sõltub väljumisnurk sihikuparameetrist. Sellel sõltuvusel on maksimumväärtus. Kujutleme, et hakkame sihikuparameetrit kasvatama. Alguses väljumisnurk kasvab, aga teatud sihikuparameetri väärtuse juures saavutab maksimaalse väärtuse 42 kraadi ning edasi hakkab väljumisnurk jälle kahanema.

42 kraadi ongi see maagiline number vikerkaare jaoks – just selle nurga alt näebki vikerkaart.

Miks me näeme just selle maksimaalse nurga juures hästi heledalt?

Põhjuseks on see, et päikeselt lähtuvaid valguskiiri langeb tilgale kõikvõimalike sihikuparameetritega. Need kiired on küll peaaegu paralleelsed (sest päikese nurksuurus on väike), aga need täidavad kogu ruumi.

Kuivõrd need tulevad kõikvõimalike sihikuparameetritega, siis omavad kiired peale tilgast väljumist ka kõikvõimalikke väljumisnurki nullist kuni 42 kraadini. Selgub – sellest lähemalt allpool –, et kõige rohkem on neid just selle maksimaalse 42 kraadise väljumisnurga lähedaste nurkadega.

Teatud suunast tuleva valguse intensiivsus sõltub sellest, kui palju valguskiiri omab antud suunale vastavat väljumisnurka. Universaalne reegel on, et kui meil on mingi sõltuvuse maksimum, nt kuuli tõukekaugus L sõltub viskenurgast α ja suurus α võtab teatud vahemikus juhuslikke väärtusi (heitjal on raske väga täpselt parima nurgaga visata, visked tulevad teatud vahemikus kas natuke suurema või natuke väiksema nurga all), siis selle suuruse jaotustihedus läheb maksimumi juures formaalselt lõpmatusse.