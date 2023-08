Mitmed uuringud on leidnud, et vana ja noore hiire kokkuõmblemine nii, et nende veri voolab üksteise kehasse (protseduur, mida nimetatakse parabioosiks) avaldab noorendavat mõju vanema hiire ajule, maksale ja lihastele. Siiski on ebaselge, kas see tähendab, et nad elavad kauem ka pärast eraldamist.