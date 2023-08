Balkani ilvest ohustab kummaline vaenlane

«Probleemi allikas on hoolimatud kodanikud – majapidamised, kus «toodetakse» koeri ja need koerad maha jäetakse. Seda eriti maapiirkondades, kus koerad vabalt ringi uitavad,» ütles Skopjes asuva loomade heaolu keskuse direktor Radmila Pesevska. Tema organisatsioon on üks vähestest, mis on pühendunud hulkuvate koerte populatsiooni kontrolli all hoidmisele oma «püüa, steriliseeri, vaktsineeri, vabasta» programmi kaudu. Siiski tunnistab Pesevska, et nende edusammud on olnud piiratud, sest lahendused on võimalikud vaid tõhusa valitsuse toetusega. «Riik peab oma osa tegema,» ütles Pesevska AFP-le.