NEW SCIENTIST ⟩ Rohkem puitu ehitussektoris ei pruugi loodetavat kliimakasu tuua

«Oleks väga mugav, kui puit olekski parem lahendus,» ütleb Princetoni ülikooli teadlane Tim Searchinger. Teoreetiliselt on puit taastuv ressurss ja ehitistes kasutatav puit toimib pikaajalise süsinikusäilitajana. Uuringutes on täheldatud, et ehituses betooni ja terase asendamine puiduga võib kasvuhoonegaaside heidet vähendada.

Kuid Searchinger ütleb, et paljud neist uuringutest põhinevad ekslikul eeldusel, et metsandustööstus on süsinikuneutraalne. «Ainult väike protsent puidust jõuab saematerjali tootmisse ja murdosa sellest ehitusmaterjalideks, mis võiksid hoonetes betooni ja terast asendada,» ütleb ta. Tõhusus varieerub riigiti, kuid suur osa raiutud puidust jääb kas lagunema, kasutatakse lühiealiste toodete (nt paber) valmistamiseks või põletatakse energia saamiseks – kõik need tegevused tekitavad kasvuhoonegaaside heidet.