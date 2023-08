Ülijuhid on materjalid, mis suudavad elektrit juhtida nulltakistusega. Tavaliselt saavutatakse see absoluutse nulli ehk –273,15 °C lähedal Celsiuse skaalal. Toatemperatuuril töötavad ülijuhid on aga kaasaegse inseneriteaduse ja füüsika üks suurimaid kurioosumeid ning selles uurimisvaldkonnas on just nüüd tehtud suuri edusamme.