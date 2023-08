Tartu tarkvaraarendaja juhtis kodukontorist Euroopa satelliiti

«Projekt realiseerus tänu Eesti Kosmosebüroo ja ESA ühiselt korraldatud ideekonkursile, mille käigus otsiti Eesti ettevõtetest lahendusi levinumatele küberturvalisuse probleemidele kosmosevaldkonnas,» ütleb CGI Eesti kosmosevaldkonna juht Martin Jüssi. «Leidsime, et veebilehtedel laialt kasutuses olev avaliku võtme kontseptsioon võiks aidata satelliidi ja maajaama vahelist ühendust turvalisemaks muuta ning pakkusime selle lahenduse ka ideekonkursil välja.»

Loodud tarkvara testimiseks valis ESA välja OPS-SATi nimelise kuupsatelliidi, mis on loodud spetsiaalselt tarkvaraliste eksperimentide läbiviimiseks kosmoses. OPS-SAT saadeti kosmosesse 2019. aasta detsembris ning praeguseks on erinevad ettevõtted selle abil teinud enam kui 200 eksperimenti. Käesolev eksperiment on CGI Eesti jaoks juba teine - 2019. aastal demonstreeris CGI Eesti meeskond OPS-SATi võimekust sõltuvalt asukohast orbiidil iseseisvalt otsuseid teha.