PROMILL VÕI KOROONA? ⟩ Teadlased töötlesid alkomeetri koroona tuvastamiseks ümber

Nüüd on teadusajakirjas ACS Sensors avaldatud uuringu teadlased Washingtoni ülikoolist välja töötanud käeshoitava seadme, millega saab Covid tulemuse kätte vaid kaks korda puhudes ning see annab täpse tulemuse umbes minutiga. Eelnevad hingeõhku analüüsivad Covid-detektorid andsid tulemuse alles 3-5 minutiga.

«Selle testiga ei võeta ninast proove ja ei pea ka 15 minutit tulemuse saamiseks ootama, nagu koduse testi puhul,» ütles uuringu kaasautor Rajan Chakrabarty pressiteates . «Inimene lihtsalt puhub seadmes olevasse torusse ja elektrokeemiline biosensor tuvastab, kas hingeõhus on viiruse osakesi. Tulemused on saadaval umbes minuti jooksul.»

Protsess on tegelikult lihtne. 3D-prinditud anuma otsa on paigaldatud kõrs, millesse inimene puhub. Inimese hingeõhus olevad aerosoolid kogunevad anumas olevale biosensorile, mis on ühendatud masinaga, mis määrab, kas kasutaja on Covid-positiivne või mitte.