SURMARELV KOSMOSEST ⟩ Šveitsist leitud nooleots võib olla sepistatud Kaali meteoriidist

Nagu selgub teadusajakirjas Journal of Archaeological Science avaldatud artiklist, leiti Šveitsist Möringenist pronksiaegne nooleots, mille valmistamiseks on kasutatud meteoriiti. Kuid toormaterjal ei paista sugugi pärinevat Šveitsist ega sellele lähedaltki. Uurimisrühm arvab, et kõige tõenäolisemalt on nooleots valmistatud Saaremaale Kaali kraatri tekitanud meteoriidist, mis viitab, et juba toona kasutati üle Euroopa ulatuslikke kaubandusvõrgustikke. Uskumatu leiu taga on Berni loodusloo muuseumi ja Berni ülikooli geoloog Beda Hofman oma töörühmaga.

Puhas raud oli eelajaloolistel aegadel haruldane ressurss, seega kasutasid meie esivanemad rauda, mis oli pärit maale langenud meteoriitidest. Nn rauameteoriite leidubki üsna sagedasti, sest need peavad kiirele teekonnale meie planeedi atmosfääris paremini vastu kui teised. Sellised meteoriidid koosnevad peamiselt rauast, kus on tihti sekka sattunud niklit ja teisi metalle. Eeldatakse, et pea kogu toormaterjal pronksiaegsete rauast tööriistade ja relvade valmistamiseks on saadud meteoriitidest.

Enamik rauameteoriidist valmistatud esemeid on leitud Lähis-Idast, Egiptusest ja Aasiast, Euroopas on neid tuvastatud vähem. Küll aga on Möringeni piirkonda Šveitsis, mis pronksiajal, aastatel umbes 800-900 eKr, tõeliselt õitses, peetud lootustandvaks kohaks, kust selliseid esemeid leida. Hofmani töörühm leidiski juba varem Möringenist välja kaevatud esemete hulgast rauast nooleotsa.

Röntgentomograafia ülesvõtted nooleotsast. Eredaimad ja tihedaimad piirkonnad annavad aimu rauasisaldusest. Foto: Hofman jt (2023), Journal of Archaeological Science

Nooleotsal oligi meteoriidirauale iseloomulik raua ja nikli koostis, lisaks leidus seal radioaktiivse alumiinium-26 jälgi, mis tekivad vaid kosmoses. Kuid nooleotsas leiduvate metallide segu ei vastanud kohalikus meteoriidirauas leiduvale ning viitas hoopis, et see kuulub spetsiifilisse rauameteoriitide klassi, mida nimetatakse IAB meteoriitideks.