ELUKESTEV ARMASTUS ⟩ Kiviaja inimesed olid monogaamsed ja elasid üsna vanaks

Kiviaja sugupuu, mis hõlmab seitset põlvkonda. Joonis põhineb geneetilisel teabel. Punktiirjoontega kujundid tähistavad puuduvaid pereliikmeid – mehed on ruudud ja naised on ringid. Foto: Bordeaux ülikool/PACEA/Joonise autor Elena Plain

Huvitav on see, et täiskasvanuna kogukonnaga liitunud naised olid vaid kaugelt sugulased ja neil oli erinev strontsiumi isotoopide suhe ehk naaberpiirkondade rühmad kohtusid ja vahetasid liikmeid.

Samuti leiti, et Gurgysse maetud õdedel ja vendadel olid alati samad vanemad. Poolõdesid ega -vendi ei tuvastatud, mis viitab sellele, et ühiskond oli monogaamne. Teise võimalusena tunnistab meeskond, et võib-olla jäeti poolõed ja -vennad suguvõsa kalmistult teadlikult välja.

Geneetilised andmed näitavad ka matmispaiga kasutamise päritolu ja perekonna lahkumisaega. Suurim sugupuu pärineb ühest mehest, kelle säilmed leiti naise hauast, mis asus teises matmispaigas. See tähendab, et mehe luud olid toodud sinna mujalt. See viitab teadlaste sõnul sellele, et ta oli perekonna jaoks suure tähtsusega.

Veelgi huvitavam on see, et esimeste põlvkondade jooksul ei maetud sinna lapsi ega teismelisi ning paar viimast põlvkonda ei matnud sinna täiskasvanuid. See viitab sellele, et suguvõsa kasutas matmispaika aktiivselt vaid kolm kuni neli põlvkonda – ehk umbes sajand –, enne kui uude kohta kolis.