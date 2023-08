NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased paljastavad, millest koosnevad sinu mõtted ja millised need välja näevad

Tagantjärele on selge, et just see ongi mind aastast aastasse segadusse ajanud. Kõik algas mõistmisest, et ma ei näe maailma samamoodi nagu teised. Seejärel hakkasin mõtlema, mis toimub teiste inimeste peas. Ma ei mõtle sellele, mida nad mõtlevad, vaid sellele, kuidas nad mõtlevad. Millise vormi on võtnud nende teadvusvoog ja kas see võib minu omast erineda, küsib populaarteadusliku ajakirja New Scientist kaasautor Kate Douglas.