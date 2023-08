KADUNUD KOSMOSES ⟩ NASA kosmoseaparaat läks teadlaste apsaka tõttu tähtede vahel kaduma

Maast üha sügavamale kosmosesse sõudva Voyager 2 kosmoseaparaadiga kaotati side eelmisel nädalal, kui NASA töötajad kosmosesõidukile kogemata vale käsu saatsid. Käsu tulemusena kallutas Voyager 2 oma antenni Maast eemale. Kosmoseaparaadi antenn nihkus vaid 2 protsenti, kuid see oli piisav, et side katkestada.

NASA teatas esmaspäeval, et kuigi nad peavad Voyageri leidmist ebatõenäoliseks, jätkab Austraalias Canberras asuv hiiglaslik taldrikukujuline antenn Maast kõrvalekanduvate Voyager 2-e signaalide otsimist. Voyager 2 asub Maast rohkem kui 19 miljardi kilomeetri kaugusel. Sellise kauguse korral kulub signaalil Maale jõudmiseks aega rohkem kui 18 tundi.

Tuleval nädalal suunab Canberras asuv antenn (mis on osa NASA süvakosmose võrgustikust) Voyager 2 piirkonda ka õige käsu, lootuses, et see tabab märki, teatas Voyageri missioone haldav NASA Jet Propulsion Laboratory.