Uuring: inimestel on jäätmemajandusest vale arusaam

USAs on igasugune jäätmearutelu keskendunud peaasjalikult prügisorteerimisele, jättes tähelepanuta kestlikumad tegutsemisviisid nagu jäätmetekke vähendamine ja uuskasutus, kirjutavad uuringu autorid väljaandes The Conversation. See ülemäärane tähelepanu on nende hinnangul loonud eksitava narratiivi, et jäätmete ringlussevõtuga üksi on võimalik tarbimise mõju leevendada.

2019. ja 2022. aastal läbi viidud küsitluste kohaselt on probleemi tuumaks USA tarbijate sügavalt juurdunud uskumus, et jäätmete näol on lihtsalt tegu valesse kohta sattunud ressursiga. Seda on aastakümneid tugevdatud avaliku arutelu ja poliitiliste otsuste kaudu, mis on olnud osaliselt ajendatud ettevõtete ja tööstuse huvidest. See on omakorda tarbijad pannud jäätmetest mõtlema kui nende individuaalse tegevuse tulemustest, mitte niivõrd praeguse majandussüsteemi tagajärgedest.

Keskkonnateadlased väidavad, et ringlussevõtt üksi jäätmekriisi ei lahenda, sest see ei vähenda tekkinud jäätmete koguhulka. Kuigi see on kestliku jäätmestrateegia oluline osa, peaks ringlussevõtt olema tarbimise vähendamise ja uuskasutuse järel alles kolmas prioriteet.

Idee ringmajandusest ehk süsteemist, kus ressursse hoitakse kasutuses võimalikult kaua, pakub kestlikuma alternatiivi. Kuid suurim väljakutse on teadlaste hinnangul just ühiskondlike hoiakute muutmine: see nõuab nii avaliku arutelu mitmekesistumist kui süsteemset muutust.