Elektromagnetilise induktsiooni katse, mille Faraday (pildil) 1831. aastal läbi viis: paremal on vooluallikas, mis tekitab mähises A magnetvälja. Kui see mähis sukeldada mähisesse B, tekib mähise väljundis pinge, mida registreerib galvanomeeter C. Võib arvata, et selle tulemusena muutus maailm rohkemgi kui pärast tule ja ratta kasutusele võtmist.

Foto: Wikimedia Commons