Suurema osa 2023. aastast olen süvenenud jõgedega seotud teemadesse, aidates kaasa New Scientist'i kampaanias «Päästke Suurbritannia jõed». Olen kirjutanud reoveest pärinevast reostusest, riigi jõgede jälgimissüsteemide seisust ning asjaolust, et eelmisel suvel pumbati Thamesi jõkke sadu tonne hapnikku, et jõe kalad lämbumissurmast päästa.