TEADLANE VASTAB ⟩ Miks lähevad grillvorstid pikkupidi lõhki?

Piknikul võib grillida erinevaid asju – kala, liha või ka grillvorstikesi. Kui viimaseid liiga kaua tulel hoida, kipuvad need vorstikesed omakorda lõhki minema. Aga lõhki lähevad nad piki ja pea mitte kunagi risti vorsti – miks see nii on?

See teema on seotud pindpinevuse teemaga – vedela kõvera pinna all on rõhk sealpool suurem, kust pind kumer paistab ja sealpool väiksem, kust pind nõgus paistab. Vorstil on ümber nahk, ja kui see pingule tõmbub, siis on sellega täpselt sama moodi – vorsti sees on rõhk suurem. Aga see peabki ju suurem olema, sest vorsti sisu kuumenedes paisub ja tahaks välja pääseda, aga nahk ei lase.

Kujutame nüüd ette mingit mõttelist joont mööda vorsti nahka ja mõtleme, et mis saaks, kui nahk läheks seda joont mööda katki. Selleks vaatleme kaht erinevat juhtumit: ühel juhul kulgeb mõtteline joon piki ja teise juhul risti vorsti. Selleks, et kirjeldada, kui tugevalt vorsti sisu paisumisest tekkinud rõhumisjõud sikutab vorsti nahka, peame leidma nahka sikutava jõudu mõttelise joone pikkusühiku kohta. Mida pikem see joon on, seda suuremale jõule suudab ta vastu pidada.

Professor Jaan Kalda. Foto: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

Suurem jõud määrab