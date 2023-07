Ameerika ühendriikides, Chicagos, võeti 2017. aastal kasutusele omapärane masin nimega Lucas, mille ülesandeks on inimese elustamine südamemassaaži kaudu. Seadme põhiliseks eeliseks on fakt, et erinevalt inimesest ei väsi seade ära, see pumpab alati õiges rütmis ning teeb seda ka õige tugevusega.

Foto: Pexels