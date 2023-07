Eesti tuntuimast teadlasest saab maineka ajakirja peatoimetaja

Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli professor Ülo Niinemets astub järgmisel nädalal teadusajakirja Oecologia peatoimetaja kohale. Tegemist on maailma ühe tunnustatuima ökoloogiaalase teadusajakirjaga, mille esimene number ilmus juba 1968. aastal. Professor kuulub ajakirja toimetuskolleegiumi alates 2013. aastast.

Niinemetsa kirjelduse kohaselt on tema teekond peatoimetaja kohani on olnud pikk ja põnev. Oma esimese kokkupuute ajakirjaga sai ta 1991. aastal Saksamaal Bayreuthi Ülikoolis, mil Oecologia ökofüsioloogia rubriigi peatoimetajaks oli legendaarne professor Ernst-Detlef Schulze. Aastate jooksul on elu viinud Niinemetsa kokku ka teiste silmapaistvate peatoimetajatega, nagu professorid Otto Lange, Christian Körner ja Russ Monson.