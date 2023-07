Põhjus asub Tallinna servas ja see on Ülemiste järv. Ülemiste järv on merepinnast 37 meetri jagu kõrgemal ja ajalooliselt on sellest järvest välja voolanud üks üsna suur Härjapea jõgi. Tänaseks on nii Härjapea jõgi kui ka selle suurim lisajõgi – Mardi oja – maa alla viidud.