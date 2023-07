NEW SCIENTIST ⟩ Evolutsiooni kummalised reeglid võivad selgitada isegi inimühiskonnas toimuvat

Enamik meist on tuttavad loodusliku valiku kaudu toimuva evolutsiooniga, kus liigid muutuvad ja aja jooksul ka lahknevad, sest need, kes suudavad oma keskkonnaga edukalt kohaneda, annavad edasi kasulikke geene. Kuid võibolla ei tea te, et mõnes kohas reguleerib evolutsiooni toimimist käputäis reegleid, mis võivad üsna üllatavaid tulemusi anda.

Näiteks on loomad poolustel suuremad kui võiks oodata. Samas on troopikalindudel sageli silmatorkavalt suured nokad, kuigi nende suled võivad jälle olla ebatavaliselt tumedad. Ja saartel muutub evolutsioon eriti kummaliseks – seetõttu oli Sitsiilia kunagi koduks vaid meetrikõrgustele kääbuselevantidele ja sellepärast on ka Uus-Meremaa rotid umbes kaks korda suuremad kui nende mandril elavad sugulased.