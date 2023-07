Seda surmavat haigust saab nüüd maagiliste seentega ravida

«Psilotsübiinravi on andnud lootust teiste vaimse tervise häirete puhul, pakkudes eelkõige tõendeid selle kohta, et see võib mõnedel inimestel parandada ärevust, kognitiivset paindlikkust ja enese aktsepteerimist,» ütles Melbourne'i ülikooli psühholoogiateaduste kooli vanemteadur Trevor Steward. «Siiski ei näita see uuring, et psilotsübiinravi saaks kasutada anorexia nervosa raviks… Kuigi antud tulemused tõesti näitavad, et psilotsübiinravi on kontrollitud tingimustes ohutu, on oluline psühhedeelikumide populaarsusel mitte lasta ületada teaduslikke tõendeid. Jätkuv uurimistöö ja ettevaatlikkus on ülimalt olulised tagamaks, et teeme teadlikke otsuseid psilotsübiinravi kasutamisel selle surmava haiguse ravimiseks.»