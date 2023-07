NEW SCIENTIST ⟩ Malaaria vaktsiin võib ära hoida uuesti nakatumise

Parasiit Plasmodium vivax on teine kõige levinum malaaria põhjustaja. Kuid erinevalt Plasmodium falciparumist, mis on kõige levinum malaaria põhjustaja, ei ole P. vivaxi vaktsiini heaks kiidetud, kuna see võib jääda kehas seisma ja põhjustada sümptomite retsidiivi.