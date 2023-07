Eelmisel aastal kadus maailma metsadest kümnendik

Kliimakonverentsil allkirjastas üle saja maailma riigijuhi, sh USA, Hiina ja Brasiilia president, nn Glasgow’ metsadeklaratsiooni, mille järgi tuleks teha suuri pingutusi metsade hävingu peatamiseks – deklaratsioon katab üle 90 protsendi maailma metsadest. Fossiilkütuste põletamise järel on just maakasutuse muutused suuruselt teine kliimat soojendavate kasvuhoonegaaside allikas, lisaks kaob metsadega koos ka elurikkus. Teadlaste sõnul on vähetõenäoline, et globaalset soojenemist oleks võimalik 1,5 kraadini piirata, peatamata vihmametsade hävitamist.