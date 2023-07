Nüüd saab aju 64 miljonit korda selgemalt näha

MRT uuringuga on võimalik näha pehmet vesist kude, mida on röntgenikiirgusega väga raske pildile saada. Kuigi praegusel MRT tehnoloogial on ajukasvaja tuvastamiseks piisavalt hea resolutsioon, peab see olema siiski palju teravam, et visualiseerida mikroskoopilisi detaile ajus, mis paljastavad kasvaja täpsema jagunemise.

Ameerikas, Põhja-Carolinas asuva Duke'i ülikooli In Vivo mikroskoopia keskuse teadlased said koostöös Tennessee ülikooli terviseteaduste keskuse, Pennsylvania ülikooli, Pittsburghi ülikooli ja Indiana ülikooli teadlastega valmis 64 miljonit korda teravama MRT masina kui senine tehnoloogia.

Uus MRT suudab jäädvustada pilte nii üksikasjalikult, et iga voksel (piksli 3D versioon) on vaid 5 mikronit ehk viietuhandik millimeetrit. Kuigi praegune MRT tehnoloogia on piisavalt arenenud, et tuvastada näiteks ajukasvajat, annab arenenud masin siiski palju üksikasjalikuma pildi aju ühendusest.

MRT suutis jäädvustada uskumatuid pilte ajurakkude vahelistest seostest kogu hiire ajus, mida saab näha allolevas videos.

Teadusajakirjas PNAS avaldatud uurimuse autorid usuvad, et sellise üksikasjaliku pildi tase võimaldab paremini mõista, kuidas aju muutub vanuse, toitumise ja neurodegeneratiivsete haigustega, nagu Alzheimeri tõbi.

«See annab nii palju uusi võimalusi uuringuteks,» ütles Duke'i radioloogia, füüsika ja biomeditsiinitehnika professor ja uurimuse peamine autor G. Allan Johnson pressiteates. «Me saame neurodegeneratiivseid haigusi täiesti erineval viisil näha.»