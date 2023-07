Emadel väheneb pärast sünnitust ajumaht — isadel samamoodi!

Värske isa aju muutused hõlmasid teatud piirkondade mõningast kahanemist. Teadlased aga kinnitavad, et selline ajumahu vähenemine viitab sellele, et aju muutub nendes piirkondades tihedamaks ja sujuvamaks, mis muudab selle tõhusamaks. Värsked isad õpivad oma last tundma ja tema vajadustele reageerima ning mitteverbaalse ja abitu lapse suhtes kaasaelamise oskusi. Teadlased viitavad sellele, et aju muutused aitavad kaasa neuroplastilisusele – aju võimele luua ja moodustada uusi sünaptilisi ühendusi, et kohaneda uute kogemustega. Lastetute meeste ajus selliseid muutusi ei ilmnenud.

Värskete emade aju varasemad uuringud tuvastasid samuti muutusi ajukoore vaikerežiimi tugivõrgustikus. Kuid emadel olid suurimad muutused limbilises süsteemis, mis on sügavale ajusse maetud subkortikaalne piirkond. Need piirkonnad on seotud emotsioonide, ohtude ja auhinna töötlemisega. Teadlased leidsid, et uute isade limbilises süsteemis on väga vähe või üldse mitte muutusi, mis on peamine erinevus emade ja isade ajumuutuste vahel pärast lapse sündi.

«Nii väikese valimiga ei saa veel spekuleerida, kuid see võib viidata sellele, et isadusega on seotud kõrgema astme kognitiivne töötlus, samas kui emadel on näha muutusi ka elementaarsemal tasandil. Igal juhul viitab tõsiasi, et oleme leidnud muutusi ajukoores nii isade kui ka emade puhul, sellele, et mingisugune sotsiaalse aju ümberkujundamine ikkagi toimub,» ütles professor Saxbe.