300 tuhat aastat tagasi saime me ilma IKEAta hakkama

1994. aastal Saksamaal Schöningenis asuvast kaevandusest leitud 77cm pikkust kahe otsaga puidust viskekeppi analüüsiti hiljuti tööstusliku kompuutertomograafia, kolmemõõtmelise mikroskoopia, infrapunaspektroskoopia ja Fourier' teisendusega infrapunaspektroskoopia (FTIR) abil. Teadusajakirjas PLOS One avaldatud uurimuse töörühm on märkimisväärsetest tulemustest vaimustunud, kuna uus tehnoloogia võimaldab palju paremat ülevaadet kui tööriistade varasem analüüs.

Leidude hulgas suutsid teadlased kindlaks teha, millisest puidust tööriist valmistatud oli, kui vana see tõenäoliselt oli ja et see oli meisterdatud oksast. Lisaks tegid teadlased kindlaks, et tööriista meister oli puitu hoolikalt töödelnud, et seda tõenäoliselt jahil kasutada.