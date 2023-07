Esimest korda kuulsin Neomist lähemaltt 2021. aasta COP26 kliimakonverentsil, kus selle tulevase linna elektrisüsteemide tegevdirektor Jens Madrian rääkis oma ülesandest pakkuda projektile täielikult taastuvenergiast tulenevat energiasüsteemi. Nagu paljud inimesed, olin ma segi ajanud Neomi ja futuristliku sirgjoonelise linna The Line, millest enamik meist on kuulnud on, kuid need pole päris samad. Neom on mitme rohelise projekti üldkontseptsioon, mille hulka kuuluvad ka lennujaam, tööstuskompleks ja emm, suusakuurort?