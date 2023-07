KURIOOSUM ⟩ Sarimõrvad, mis jätsid kustumatu jälje meditsiiniajalukku

Ka see teine variant tundub pigem ebameeldiv ning saab vaid õnne tänada, et oleme sündinud ajal ja kohas, kus anatoomikumid üldiselt laibanappuse käes ei kannata ja kus meie käsutuses on detailsed anatoomiaatlased ja tarkvarad, mis näitavad kätte iga viimase kui pisikese lihase, närvi ja luu.