TEOLT TABATUD ⟩ Teadlased leidsid mägrasarnase looma, hambus mitu korda suurem dinosaurus

Paleontoloogi töö meenutab tihtipeale sellise pusle lahendamist, millele pole pilti ette antud ja kust enamus tükid puudu on. Üldiselt on nende tööks üksikutest hamba- või luukivististest liigi või isegi liikide vaheliste suhete määramine. Kuid vahel harva kingib maakoor teadlastele ka täiuslikult ajas säilinud eelajalooliste loomade fossiilid, mis on justkui aken miljonite aastate tagusesse maailma.