Lõuna-Korea president lubas muuta suhtumist äärmuslikesse ilmaoludesse

Lõuna-Korea keskosas Cheoungjus sai hiljutistes mussoonvihmadest põhjustatud tulvades ja maalihetes surma vähemalt 39 inimest, võimalike ohvrite otsingud jätkuvad. Lõuna-Koreas on suvise mussoonperioodi tippaeg, päevi kestnud paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja maalihkeid, jõed on tõusnud üle kallaste. Selleks nädalaks prognoositakse vihmade jätkumist.