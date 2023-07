Tõenäoliselt oli eelmine nädal mõõtmisajaloo kuumimaid. Temperatuurirekordid purunesid nädalavahetusel Põhja-Ameerikast kuni Euroopa ja Aasiani välja. USAs Arizona osariigi pealinnas Phoenixis tähistati pühapäeval 17. järjestikust päeva, mil temperatuur on püsinud üle 43°C. Kuumaga ollakse seal küll harjunud, kuid asjaoluga, et see nii pikalt vältab, mitte eriti. Kuumakuppel paistab püsivat ka Vahemere piirkonnas.