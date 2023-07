Geenmuundatud puud teeks töösturite elud lihtsamaks

Kuigi ligniin on taime kasvamiseks ja arenguks hädavajalik, teeb see puidu töötlemise keerukaks, kuna ligniini on keeruline lagundada. Seetõttu on teadlased otsinud viise, kuidas vähendada puidu ligniinisisaldust, et muuta puidu töötlemine tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.