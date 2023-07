Teadlane selgitab: miks saab ainult märjast liivast lossi ehitada?

Me teame valemit, et jõud on rõhkude vahe korda pindala. Kui seda vett on palju, on seal sees väiksema rõhu all oleva vee pindala suur. Järelikult tekib meil päris tugev jõud, millega peame neid klaasplaate lahti sikutama.

Kapillaarrõhu puhul on see rõhkude vahe, millest rääkisime, pöördvõrdeline kõverusraadiusega. Seega mida väiksem on kõverusraadius, seda suurem rõhkude vahe. Kõverusraadius sõltub sellest, kui tihedalt need plaadid koos on. Kui need plaadid on hästi tihedalt koos, siis on kõverusraadius väga väike ning järelikult jõud on hästi suur.

Sama on liivateradega – kahe liivatera vahel tekib samuti selline menisk võivedelikust moodustunud kaelakene. Seal vahel on rõhk väiksem ja see surubki neid liivaterasid üksteisega kokku.

Kui liivas pole üldse vett, ei ole ka meniskit. Kui vett on palju, siis ei ole samuti meniskit – kõik terad on üleni vee sees.

Kui aga tekib vahepealne olukord ehk vett on just parasjagu, siis on meniskid igal pool liiva sees olemas ja vesi koos oma pindpinevuse ja kapillaarrõhuga kleebibki need liivaterad kokku.

Siit saab järeldada, et kõverusraadius mõjutab, kui suur on see rõhkude erinevus. Niisiis on liivalossid seda paremad ja tugevamad, mida väiksemad on liivaterad, sest siis tekib neid meniski kaelakesi ka hästi väikse kõverusraadiusega ning rõhkude vahe sees ja väljas on suurem. Kui tahta ehitada liivalossi, tasub seega otsida hästi peenikese liivaga kohti.