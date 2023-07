Putin meelitab teadlasi megagrantidega tagasi Venemaale

«Olen korduvalt kohtunud Vene teadlaste ja meie kaasmaalastega, kes töötavad välismaa ülikoolides ja uurimisasutustes. Kohtasin neid hiljuti jälle. Paljud soovivad töötada Venemaal, osaleda huvitavates uurimisprojektides, sealhulgas küsivad nad meie megagrantide projekti taastamise kohta, mille abil saab luua tugevaid uurimisrühmi ja lahendada huvipakkuvaid teadusprobleeme. See ettepanek on täielikult toetatud,» ütles Putin tulevikutehnoloogiate foorumil.

Venemaa president palus valitsusel ja riigiduumal kindlasti leida riigieelarves kuni 2026. aastani vajalikud vahendid megagrantide programmi jaoks ja teha ka muudatusi programmi nõudmistes, et selle tingimused uurijatele veelgi atraktiivsemaks muuta.

«Usun, et megagrantide maksimaalset summat on vaja suurendada, nagu ka nende realiseerimisperioodi. Öelgem, viieks aastaks. Mõnede arvates oleks hea kümme, aga viieks aastaks võimalusega veel kolm aastat pikendust saada, teebki peaaegu kümme aastat,» ütles Putin.

Ka ütles president, et kaasmaalaste ja välismaa tippteadlaste (eriti nende, kes on osalenud rahvusvahelise tasemega laborite loomisel Venemaal) teadusprojekte on vaja toetada.