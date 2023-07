Tehisintellekt läbis edukalt arstieksami

Möödunud aastal sai ChatGPT avaldamisega alguse tehnoloogiagigantide võidujooks. Kuigi tehisintellekti võimalustest ja ohtudest on palju räägitud, on tervis üks valdkondadest, kus see tehnoloogia on juba märgatavalt edukaks osutunud, suutes algoritmide abil teatud meditsiinilisi skaneeringuid lugeda sama hästi kui inimesed.

Google esitles esmakordselt oma meditsiinirobotit Med-PaLM detsembris avaldatud uuringus. Erinevalt ChatGPT-st, ei ole Med-PaLM avalikkusele vabalt kättesaadav. USA tehnoloogiahiiu väitel on tegu esimese suure keelemudeliga, mis on suutnud läbida USA meditsiinilitsentsi eksami (USMLE). Eksam loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 60 protsenti.

Kolmapäeval teadusajakirjas Nature avaldatud eelretsenseeritud uuringus kirjutavad Google’i teadlased, et Med-PALM sai valikvastustega eksamil tulemuseks 67,5 protsenti. «Med-PaLM sai hästi hakkama, kuid jääb arstidest siiski maha,» öeldi uuringus.

Google’i teadlane ja uuringu juhtivautor Karan Singhal ütles AFP-le, et töörühm on ka keelemudeli uut versiooni testinud: Med-PaLM 2 sai USMLE eksamil tulemuseks 86,5 protsenti, ületades sellega oma eelkäijat pea 20 protsendiga, vastavalt mais avaldatud uuringule, mida veel retsenseeritud pole.

Ühendkuningriigi Bathi ülikooli arvutiteadlane James Davenport, kes ei olnud uuringuga seotud, ütles, et tehisintellekti toega meditsiinilistel vestlusrobotitel on üks suur puudus. Tema sõnul on suur erinevus meditsiinilistele küsimustele vastamise ja tegeliku meditsiini vahel, mis hõlmab päris terviseprobleemide diagnoosimist ja ravi.

Ühendkuningriigi Leedsi ülikooli tehisintellektieksperdi Anthony Cohni sõnul oleks suurtele keelemudelitele alati raske just hallutsinatsioonidega tegelemine, sest mudelid põhinevad statistikal. Seetõttu peaks neid mudeleid alati käsitlema kui abilisi, mitte lõplikke otsustajaid.

Singhal ütles, et tulevikus võiks Med-PaLMi appi tulla arstidele alternatiivide leidmisega, mille peale muidu ei tuldaks.