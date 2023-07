LOOTUSETU: OceanGate'i kollast allveelaeva ei taha mitte keegi osta

Kui vastus on jaatav, siis teil on õnne! Sukelpaat maksab ainult 795 000 dollarit! Jahimaakler, kes on viimased viis aastat püüdnud seda sukelaparaati maha müüa, ei usu, et ta sellele ostja leiab. Ta soovib lihtsalt OceanGate’i tegevjuhi Stockton Rushi vanast sukelpaadist lahti saada. «Ma ei taha sellega midagi pistmist,» ütles ekspeditsiooni jahtide maakler Steve Reoch Insiderile.

Kui OceanGate hakkas oma teist sukelaparaati Cyclopsi ehitama, paluti Reochil Antipodes maha müüa.

Samal ajal kui Reoch seda müüa üritas jätkas OceanGate Antipodesi kasutamist ja tegi sukelpaadiga ekspeditsioone. «See ei ole lihtsalt niisama kuskil kuuris istunud,» ütles Reoch.

Viimase viie aasta jooksul on allveelaeva vastu huvi küll olnud, kuid kõik võimalikud ostjad ütlesid ostust lõppudelõpuks ikkagi lahti.

Reoch ütles, et ta on oma karjääri jooksul üritanud müüa mitut sukelpaati, kuid siiani pole see edukas olnud.

Antipodese puhul on Reoch peale viit vaikset aastat kindel, et sukelaparaati maha ei müüda.

«Keegi ei saa seda tulevaste kohtuvaidluste tõttu mitu aastat maha müüa. See on puhtalt minu aja raiskamine ja see on juba viis aastat kestnud,» ütles Reoch.

Soovid osta? Loe sukelpaadist lähemalt

Perry Submersibles ehitas selle kollast värvi sukelaparaadi 1973. aastal ja sellel oli mitu omanikku, enne kui Rush selle OceanGate'i esimeseks sukelaparaadiks ostis, ütles Reoch.

OceanGate'i peakontoris, Washingtoni osariigis Everettis asuv veidi üle 4 meetri pikkune allveelaev maksab peaaegu 800 000 dollarit.

Sukelaparaadi veebilehel on kirjas, et Antipodes suudab süvavee ekspeditsioonidel laskuda 305 meetri sügavusele, et tagada juurdepääs veealusesse keskkonda.

Reoch ütles, et kõik Antipodese sukeldumised on siiamaani edukad olnud. Üks reis tehti lausa koos räppar Macklemore'iga. «Siiamaani on kõik tervelt tagasi jõudnud,» ütles Reoch.