Ookean muudab värvi ja süüdi on inimesed!

Teadusajakirjas Nature ilmunud uuringus räägib töörühm, et nad on viimase kahe aastakümne jooksul täheldanud ookeanis värvimuutusi, mida ei saa seletada lihtsalt loodusliku muutusena. Kuigi värvimuutused on inimsilma jaoks peened, hõlmavad nad üle 56 protsendi maailma ookeanidest – see on suurem kui Maa kogupindala.

Eelkõige leidsid teadlased, et ekvaatori lähedal asuvad troopilised ookeani piirkonnad on aja jooksul muutunud rohelisemaks. Sellest saab eeldada, et ookeani pinnapealsed ökosüsteemid on samuti sunnitud muutuma, sest ookeani värvus peegeldab vees olevaid organisme.

Hetkel ei oska teadlased öelda, kuidas see värvimuutus mereökosüsteemides täpsemalt toimub. Ühes asjas on nad siiski kindlad: selle põhjuseks on tõenäoliselt inimtegevusest tingitud kliimamuutused.

«Olen teinud simulatsioone, mis on juba ammu näidanud, et ookean hakkab värvi muutma,» ütles MIT Maa-, atmosfääri- ja planeediteaduste osakonna vanemteadur ja uuringu kaasautor Stephanie Dutkiewicz. «Selle tegelik nägemine ei ole üllatav, lihtsalt hirmutav. Värvimuutused on kooskõlas inimeste poolt põhjustatud kliimamuutustega.»

«See tõendab veel enam seda, et inimtegevus mõjutab maapealset elu tohutul määral,» ütles Ühendkuningriigis asuva Southamptoni riikliku okeanograafiakeskuse doktorant ja uuringu kaasautor B. B. Cael. «See on järjekordne viis, kuidas inimesed biosfääri mõjutavad.»

Värvide uurimine