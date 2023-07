Linnugrippi on nakatunud ehmatavalt palju imetajaid

2021. aasta lõpust kestab Euroopas seni raskeim linnugripi puhang, ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas on haigus tõsiselt levinud. See on päädinud kümnete miljonite kodulindude tapmisega, kellest paljudel on H5N1 viiruse tüvi, mis tuvastati esmakordselt 1996. aastal.

«Lindude gripiviirused levivadki tavaliselt vaid lindude seas, kuid H5N1 levik imetajate hulgas, kes bioloogiliselt on inimestele lindudest lähedasemad, tekitab muret, et viirus võib lihtsamini ka inimesi nakatada,» kirjutati WHO avalduses.

«Lisaks võivad mõned imetajad toimida nö gripiviiruste katseklaasina, kus segunevad erinevad viirused. See võib viia uute viiruste tekkimiseni, mis võivad nii loomadele kui inimestele olla ohtlikumad.» Praeguste linnugripipuhangute tõttu on surnud palju kodu- ja metslinde, samuti on viiruse levik mõjunud kehvasti põllumajandustulu teenimisele ja toidukaubanduse sektorile,» ütles ÜRO terviseagentuur. «Kuigi need puhangud mõjutavad peamiset loomi, kujutavad need jätkuvalt ohtu inimestele,» öeldakse avalduses.

WHO kutsus koos ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma loomatervise organisatsiooniga (WOAH), riike üles koostööle loomade päästmiseks ja inimeste kaitseks.

«Linnugripi ökoloogias on hiljuti toimunud murettekitav muutus, haigus on levinud uutesse geograafilistesse piirkondadesse – hukkunud on ebatavaliselt palju metslinde ja linnugripijuhtumite arv imetajate seas on väga suur,» ütles WOAH teadusjuht Gregorio Torres.