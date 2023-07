Eelajalooliste sauruste skeletid võivad oksjonil kaubaks minna mitme miljoni eest

Šoti järvesügavustes peituva eluka sarnane plesiosauruse skelett arvatakse praegu olevat väärt 600 000 kuni 800 000 dollarit. Pea 3,4 meetrit pika skeleti moodustavad luud, mis on 75 protsendi ulatuses säilinud, leiti 1990. aastal Inglismaal karjäärist. See väikese pea ja pika kaelaga saurus elas Vara-Juura ajastikul umbes 190 miljonit aastat tagasi.

«Plesiosauruse ajalugu on tihedalt seotud ka šoti folklooris figureeriva tabamatu Loch Nessi koletisega, sest paljud on teinud morfoloogilisi võrdlusi plesiosauruse ja kurikuulsa Nessie vahel. Viimast olla nähtud juba 6. sajandist saati,» kirjutas Sotheby’s pressiteates. See pannakse oksjonile 26. juulil Sotheby’s loodusloo fookusega üritusel.