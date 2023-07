«Ülekaalulisus» võib olla vähem ebatervislik, kui me seni uskunud oleme. Sellele viitab hiljutine suur uuring, millest selgus, et ülekaalulisena (kuid mitte rasvununa) klassifitseeruvate inimeste suremus on teatud ajaperioodi jooksul madalam, kui ideaalkaalus inimesel. Tulemused kinnitavad teooriat, mille kohaselt on ülekaalulisuse piir liialt madalaks määratud.