Tuumapommijäägid ja kanaluud kinnitavad maailma uut ajajärku

Maailma teadlaskond on astunud suure sammu lähemale uue geoloogilise ajajärgu ametlikuks tunnistamisele. Kuigi antropotseeni mõistet on kasutatud juba 20 aastat, on seni jäänud vajaka korralikust stratigraafilisest (stratigraafia on maakoore kivimikihtide kirjeldamisega tegelev teadus) tõendusmaterjalist. Nüüd on see olemas.