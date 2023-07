«Kiuslik» metall võib muuta Eesti energiatööstust

Ta on seisukohal, et teadlase vaates on kolm aastat ühe põhjaliku ja vettpidava tulemuseni jõudva teadusuuringu jaoks häbematult lühike aeg, seda enam, et alati võib ette tulla üllatusi ja tavaliselt need üllatused pigem pidurdavad kui kiirendavad edasiliikumist. Nõnda ei andnud ka siinkohal kõneks olevad tehnoloogilised uuringud vanaadiumi väärindamise võimaluste osas lõplikku lahendust. Samas on Hints seisukohal, et kui midagi nii mastaapset juba kord ette võtta, siis tuleb see teha korralikult, sh tegeleda ka riskide maandamise ja muu kaasnevaga. Sest kui me seda ei tee, võime tulevikus silmitsi seista oluliste keskkonnariskide või -kahjudega, nagu juhtus nõukogudeajal innukalt fosforiiti kaevandedes, millele nn fosforiidisõda lõpuks kriipsu peale tõmbas.

Vanaadium kui fosforiiditööstuse kõrvalsaadus

Üks on selge – kui me kunagi ka jõuame fosforiidi ja kaasnevate maavarade kaevandamise ja väärindamiseni, siis igal juhul peab ka vastav tööstus asuma kohapeal, sest pole mingit mõtet hakata maaki või nagu seda kunagi tehti – fosforiidipuru – üle ilma laiali vedama, et teised selle töötlemiselt tulu teeniksid.

Lisaks hüdrometallurgia võimalustele on teadlased hakanud tähelepanu pöörama metallide bioleostamise tehnoloogiate uuringutele. Hintsi arvates võibvad kõne alla tulla kombineeritud väärindamistehnoloogiad, kus n-ö kiirete lahendustega võetakse graptoliitargilliidist välja suurem osa vanaadiumist ning hilisemates järelrikastamise etappides eraldatakse ülejäänud vanaadiumi näiteks bioleostamisega. Või hoopis vastupidi. Nii olemegi olukorras, kus fosforiiditootmises oleme toimivatele tehnoloogiatele üksjagu lähemal, kui nendes tehnoloogilistes protsessides, mis puudutavad vanaadiumi eraldamist graptoliitargilliidist.