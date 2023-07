Juuli tehnoloogiaajaloos: naisetapja, saladuses hoitud loomkatse ja uus mõnuaine

1. juuli

2000 ametnikku alustasid 1890. aasta Ameerika Ühendriikide rahvaloenduse tulemuste töötlemist. Neil on kasutada 96 Herman Hollerithi tabulaatorit, millega töödelda perfokaartidele kantud andmeid. Perfokaardid on andmekandjad, kus rahvaloenduse puhul on isikuandmed kajastatud selles olevare aukudena. Rahvaloenduse andmete töötlemine võttis tabulaatoritega aega ühe aasta, 1880. aasta rahvaloenduse andmeid töödeldi 8 aastat.