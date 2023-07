VIDEO ⟩ Nunnu röövik tekitab rakkudesse auke ja kõrvetab valusalt, kuid sellest võib kasu olla vähiravis

Megalopyge röövikud, kes eelistavad elupaigana Põhja-Ameerika tammepuid ja jalakaid, näevad peaaegu ohutud välja, sest nende okkad sarnanevad pehme karvaga. Kuid need okkad võivad Queenslandi ülikooli teadlaste sõnul tekitada piinava pistetunde, mis on võrreldav kõrvetava söe puudutamise või vastu kiviseina lendamisega. Sageli satuvad rööviku ohvrid haiglasse.

Teadlased leidsid teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus, et nende mürk erines kõigest, mida varem on putukates täheldatud, ütles molekulaarbioloogide uurimisrühma juht Andrew Walker. Selles sisalduvaid valke võiks võrrelda kolibakteri ja salmonella bakterite toodetud toksiinidega, mis kleepuvad rakupindadele ja moodustavad sõõrikusarnaseid auke tekitavaid struktuure, ütles töörühm.