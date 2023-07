LOODUS VS TUULEPARGID ⟩ Suurkoovitaja rändab tuugeni töökõrgusel

Schwemmer et al. (2023), John Wiley & Sons Ltd, CC BY-NC-ND 4.0 https://doi.org/10.1111/acv.12817

Suurkoovitaja kevadrände kõrghetk on 16.–25. aprill, mis hõlmab 59% kevadrände ajast. Sügisrände tippaeg on aga kolm korda pikem – juuni keskpaigast juuli keskpaigani. On ka teada, et suurkoovitaja ränne on aktiivsem hilisõhtul, öösel ning varahommikul, keskmiselt lendab lind 56 km/h ning öösel veidi kiiremini kui päeval.

Ka teame, et kevadränne on ajaliselt üsna lühike ega muutu ajas, sest see on suuresti geneetiliselt määratud – seega oleks rände tipp-päevil võimalik tuugenid seisata ning riski tuugeniga kokku põrgata vähendada. Sügisränne on aga ajaliselt hajutatud ja linnusõbralik tuugenite käitamine sel perioodil keerulisem. Seda, kas suurkoovitaja sarnaselt hanedega väldib rändel tuugeneid, ei ole teada – vaja on veel täpsemalt lindude liikumist jälgida. Seni, kuni teadmisi napilt, tuleb aga piirkonda, eriti Läänemere edelaosa, planeerides arvestada võimaliku looduskaitselise konfliktiga.