Kanaluud vedelevad kõikjal ja tulnukad võivad sellest nii mõndagi õppida

Möödunud aastal jõudis Zalasiewiczi juhitud ametlik antropotseeni uurimisrühm järeldusele, et Holotseeni ajastu – mis algas 11 700 aastat tagasi, mil lõppes viimane jääaeg – rajas tee antropotseenile 20. sajandi keskel. Teisipäeval avaldab töörühm paiga, kus see muutus kõige ilmsemalt esindatud on.

Teine tõendusmaterjal on broilerkanade kõikjalolu: praktiliselt igal pool Maal, kus on inimesi, leidub ka ohtralt jääke meie liigi lemmikust valguallikast. Vastavalt ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetele on praegu maailmas igal ajahetkel umbes 33 miljardit kana. Kodustatud kanade biomass on üle kolme korra suurem kui kõikide metsikute linnuliikide biomass kokku. Iga päev tapetakse vähemalt 25 miljonit kana.

Ja kuigi paljudes paikades välditakse veise- või sealiha söömist, ei ole just kuigi paljud kultuurid maailmas kanaliha oma menüüst välja jätnud. «Kanad on sümbol sellest, kuidas meie biosfäär on muutunud ja kuidas selle üle domineerib nüüd inimeste tarbimine ja ressursikasutus,» ütles Bennett, kes nüüd töötab organisatsioonis People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).