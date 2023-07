Arheoloogid: Elevandiluumees oli hoopis naine

2008. aastal Hispaanias asuvast matmispaigast välja kaevatud nn Elevandiluumeest on peetud sealse 5000 aasta taguse Ibeeria ühiskonna üheks võimsaimaks ja mõjukamaks inimeseks. On vaid üks probleem: teadlased on just paljastanud, et need jäänused kuuluvad tegelikult naisele. Nüüd on ta saanud uue nime: Elevandiluunaine.