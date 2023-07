NEW SCIENTIST ⟩ Harvardi teadlased panid hiirte peenised valguse peale tõusma

Laborihiir. Pilt on illustreeriv.

Värskest uuringust selgub, et salapärased närvirakud kliitoris ja peenises reageerivad vibratsioonile ja kergele puudutusele ning paistavad tervisliku seksuaalfunktsiooni juures olulist rolli mängima. See leid võib selgitada, miks vibraatorid on seksuaalselt stimuleerivad.