Müra surm: plasmaplaadid seinal võivad muuta iga ruumi täiesti vaikseks

Kuuldava heli summutamine nõuab akustilisi lairibaseadmeid, mida praegu pole olemas, kuid nende järele oleks suur vajadus. Isegi Rail Balticu terminali ehitusel Ülemistele on vaja kõrvale jäävate majade tarvis heli summutada, kuid veel pole head lahendust.

Praegused müra neeldumiseks kasutatavad lahendused on näiteks poorsed seinamaterjalid või akustilised resonaatorid, mis pole tavaliselt kuigi efektiivsed alla 1 kHz sagedusalas. Ajakirjas nature Communications avaldatud teadustöös lahendatakse see tüütu probleem aktiiivse mürasummutusega, mis toimib sarnaselt meie iga päev kasutatavate mürasummutusega kõrvaklappidega. Kuid «kõlarid», mida selleks vaja, on pisut teistsugused.